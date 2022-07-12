اربيل تعلن استقبال نحو 159 ألف سائح خلال العيد

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الخاصة بايام العيد، مشيرة الى استقبال أكثر من 158 ألف سائح.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الخطة التي تم وضعها من قبل السلطات المحلية في اربيل نجحت كما كان مخططا لها، وذلك بفضل التنسيق الجيد والجهود المبذولة من قبل جميع كوادر المؤسسات الخدمية".

وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل 14 حادثا مروريا خلال ايام العيد، اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 6 آخرين".

وتابع البيان انه "تم أيضا تسجيل 7 حرائق في محافظة اربيل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جراء هذه الحرائق واقتصرت على الخسائر المادية فقط".

وذكر البيان ان "المحافظة استقبلت خلال الايام الاربعة من عيد الاضحى 158 الفا و883 سائحاً"، مشيرا الى ان "اللجان المخصصة تمكنت من تنظيم تدفق السياح الى المحافظة وتقديم افضل الخدمات لهم".

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت مديرية شرطة اربيل عبر مؤتمر صحفي، إحصائية الحوادث المسجلة خلال أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة قتل.