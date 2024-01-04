اربيل تعلن احصائية المشاريع المنجزة خلال 2023

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن عدد المشاريع المنجزة خلال عام 2023 المنصرم.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الحكومة المحلية في اربيل تمكنت من انجاز 1053 مشروعا في مختلف المجالات خلال عام 2023".

واضاف ان "ميزانية هذه المشاريع المنجزة في اربيل بلغت 202 مليار و500 مليون دينار وذلك من ميزانية المحافظة والوزارات وايرادات الدوائر الخدمية"، مشيرا الى "تخصيص 130 مليار دينار من ميزانية تنمية المحافظات خلال عام 2024".

وتابع خوشناو ان "المشاريع المنجزة تضمنت العديد من القطاعات مثل بناء الشوارع والطرق ومشاريع تخص الوقاية من الفيضانات والماء والمجاري".