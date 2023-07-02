اربيل تعلن احصائية العيد: نحو 145 ألف سائح وتسجيل 35 جريمة و8 حوادث مرورية و9 حرائق

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل يوم الاحد نجاح خطتها الامنية الخاصة بعيد الاضحى، واستقبال نحو 145 ألف سائح.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الخطة التي تم اعدادها من قبل الجهات المعنية نُفذت بنجاح دون مشاكل".

واضاف ان "المحافظة استقبلت خلال عيد الأضحى 143 الف 921 سائحا حيث ان الخطة التي وُضعت من قبل مديرية السياحة نُفذت بنجاح من خلال تقديم الخدمات للسياح والارشادات و متابعة أوضاع السياح في المنتجعات السياحية".

وتابع البيان انه" خلال ايام العيد تم تسجيل 35 جريمة حيث تمكنت قوات الشرطة من كشف 26 منها بينما مازال 9 جرائم قد التحقيق".

وعن الحوادث المرورية ذكر البيان أن "عددها بلغ 8 حوادث بسبب السرعة المفرطة حيث ادت الى اصابة 8 اشخاص بجروح وحالة وفاة واحدة".

وحول احصائية الدفاع المدني قالت المحافظة أن "عدد الحرائق خلال العيد بلغ 9 حالات مع تسجيل حالة غرق واحدة وحالتي إنقاذ من الغرق".

واستقبلت مستشفيات اربيل خلال العيد 5 آلاف و 515 حالة مرضية، تضمنت 6 حالات حرق و 226 اصابة في حوادث متنوعة و حالة ولادة واحدة اضافة الى اجراء 425 عملية جراحية صغيرة وتسجيل حالة اصابة واحدة بالحمى النزفية".