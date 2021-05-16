اربيل تعلن احصائياتها لحوادث أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن احصائية لمجمل الأحداث والفعاليات التي وقعت خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر.

وذكر بيان لمكتب محافظ اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، ان خطة العيد والخاصة بالمحافظة على أمن واستقرار وأموال وممتلكات وأرواح المواطنين في حدود المحافظة سرت كما كان معدا لها من قبل المحافظ واللجنة الأمنية في المحافظة.

واوضح ان الشرطة سجلت خلال أيام العيد 78 جريمة تم كشف 73 منها واعتقل المتهمون فيها وما زالت 5 جرائم في طور التحقيق.

وفيما يخص بالجانب المروري فقد أكد البيان أنه رغم الإجراءات والخطط الا انه بسبب عدم التزام السائقين بالتعليمات وقوانين المرور والسياقة وقعت 10 حوادث مرورية، لافتا إلى أنها تسببت بمصرع 4 أشخاص واصابة عشرة آخرين.

اما الدفاع المدني فقد أكد البيان وقوع 30 حادث حريق مع العثور على جثة واحدة في إحدى "الماركتات" في حي 32 البارك، مبينا ان جميع حوادث الحريق تمت السيطرة عليها من قبل فرق الإطفاء والدفاع المدني ولم تسفر الا عن الأضرار المادية ولم تقع خسائر في الارواح.

فيما يخص الجانب السياحي فقد اكد البيان عدم السماح لاية مجموعة سياحية للدخول الى اربيل من المحافظات العراقية الاخرى رغم ان ذلك تسبب بخسائر للقطاع السياحي الا انه جاء للمحافظة على ارواح المواطنين والحد من انتشار جائحة كورونا، لافتا الى ان مواطني المحافظة ومحافظات الاقليم الاخرى زاروا المناطق السياحية خلال الايام الثلاثة للعيد.

واشار البيان الى ان القوات الامنية (البيشمركة والزيرفاني والاسايش والشرطة وشرطة المرور) قامت بتنفيذ واجباتها خلال ايام العيد من خلال وضع نقاط التفتيش داخل المدن والاماكن العامة وخارج المدن واستمرت في نزع الاسلحة غير المرخصة وحجز السيارات التي تخلو من لوحات التسجيل والزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية.