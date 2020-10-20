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اربيل تطيح بمتاجري مخدرات وعملة مزورة.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-20T18:28:09+0000
اربيل تطيح بمتاجري مخدرات وعملة مزورة.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على شخصين في اربيل العاصمة كان بحيازتهما كمية من المواد المخدرة والاموال المزورة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القوات  التابعة لها تمكنت اليوم، من القاء القبض على متهمين اثنين بحيازة المواد المخدرة والاموال المزورة في اربيل".

وأشار إلى "ضبط بحوزتهما 116 غرام من المواد المخدرة من نوع كريستال وكمية 550 الف دينار عراقي مزور وكمية 900 دولار امريكي مزور، مع ثلاثة مسدسات وست اجهزة هاتف محمول".

ولم يكشف البيان عن هوية المتهمين أو فيما اذا كانا قد زورا تلك الاموال ولا المبالغ وكمية المخدرات التي تم تصريفها في السوق.


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