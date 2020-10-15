أربيل.. الإطاحة بواحد من أبرز المطلوبين للعدالة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعتقال واحد من أبرز المطلوبين للعدالة في الإقليم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المتهم المقبوض عليه مطلوب وفق المواد 404 فقرة 31 و324 و421 والمادة 14 مواد مخدرة مع فقرتين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

واضاف البيان انه مع القاء القبض على المتهم المذكور وجدت بحوزته كمية "كبيرة" من الاسلحة والاعتدة والمواد المخدرة، لافتا الى ان المتهم بالاضافة الى كونه متعاطيا للمخدرات "هو واحد من كبار تجار المواد المخدرة" فضلا عن قيامه بخداع وتهديد المواطنين.

وتابع البيان ان المتهم اعترف بجميع التهم الموجهة الية امام القاضي.

وافاد البيان بان ان هذا المتهم قام ببيع مادة الكريستال المخدرة، مشيرا الى ضبط كمية 152 غرام من الكريستال و35 غرام من الحشيشة و421 غرام من مادة الجامايكا مع 76 شريطا من حبوب ترامادول كانت بحوزته اثناء القاء القبض عليه.







