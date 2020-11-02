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اربيل تطمئن الأهالي بعد حادثة "العدالة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-02T19:48:05+0000
اربيل تطمئن الأهالي بعد حادثة "العدالة"

شفق نيوز/ أدان محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر، يوم الاثنين، قيام أحد المطلوبين للعدالة بقتل احد المنتسبين في الشرطة واصابة عدد اخر بجروح في حي "العدالة" وسط المدينة، مطمئنا الأهالي بأن القوات الامنية تواصل واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار بوتيرة اعلى في المدينة.

وجاء في بيان للمحافظ بالوكالة هيمن قادر ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد شهد حي "العدالة" في مدينة اربيل ليلة امس، ان متهماً مطلوباً لم يكن على استعداد لتسليم نفسه، قام بمواجهة الشرطة واطلق النار على الضباط والمنتسبين وتسبب بمقتل أحد المنتسبين وأصاب عددا من الضباط والمنتسبين بجروح.

واضاف البيان انه فضلا عن ادانة هذه الجريمة بحق قوات شرطة اربيل أثناء اداء واجباتها لفرض القانون، في اعتقال المجرم وتسليمه للمحكمة، تم تكليف جميع القوات الامنية ان تعتقل المجرم في اسرع وقت.

وطمأن المحافظ بالوكالة أبناء محافظة اربيل ان القوات الامنية تواصل واجباتها بوتيرة اعلى ليلا ونهارا  لحماية الأمن والاستقرار وحياة وممتلكات المواطنين.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بوقوع عملية تبادل إطلاق نار بين الشرطة وأحد الأشخاص في حي العدالة بمدينة اربيل ما أدى لإصابة العقيد عزالدين مدير مركز شرطة مرمز ومقتل منتسب وهو نجل العقيد المصاب، قبل أن يفر مطلق النار.

من جهتها أوضحت مديرية شرطة أربيل ملابسات حادث إطلاق النار الدموي الذي تسببت بمقتل منتسب وإصابة مدير مركز شرطة في وقت سابق يوم الاثنين.

وقال مدير شرطة اربيل دلير النجار في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المتهم كان ينوي الانتحار ووضع المسدس على رأسه، وحاولت الشرطة ثنيه عن هذا الفعل واعتقاله".

وتابع بالقول، "إلا أنه استغل هذه الفرصة وحصل ما حصل".


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