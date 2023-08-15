اربيل تطلق فعاليات قمة "كوردستان - السعودية" الاقتصادية.. صور

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القمة الاقتصادية بين السعودية وكوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القمة الاقتصادية تضمنت مشاركة 34 شركة سعودية في مختلف المجالات اضافة الى العديد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين .

وقال "مبارك دريهم" ممثل احدى الشركات، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القمة الاقتصادية توفر فرصة كبيرة للتبادل التجاري بين العراق والسعودية، ونحن في شركتنا المتخصصة بمجال السيارات نجد السوق العراقية رائدة للعمل والاستثمار خاصة مع وجود تسهيلات يتم تقديمها لنا في هذا الإطار كون أذواق المستهلك الخليجي لا تختلف كثيرا عن العراقيين في مجال السيارات".

واضاف ان "اهمية هذه القمة تكمن في ان البلدين قريبين من بعضهما من الناحية الجغرافية ومن الضروري استغلال هذه النقطة بشكل إيجابي"، مشيرا الى ان "السوق في اقليم كوردستان مناسبة للدخول إليها كبوابة منفتحة على عموم العراق".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القمة يومين، حيث يتم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن آليات تطوير التبادل التجاري بين اقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية والعراق أيضاً.