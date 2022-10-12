اربيل تطلق حملة تشجير على الطرق الرئيسية.. صور  

شفق نيوز/ أطلقت مديرية بلدية اربيل، اليوم الاربعاء، حملة لزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية في المدينة.

وقال مدير اعلام بلدية اربيل جلال برزنجي لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تهدف لزيادة المساحات الخضراء في المدينة بشكل عام وخاصة على الطرق الرئيسية".

واضاف ان "الحملة تنقسم على عدة مراحل حيث ستكون المرحلة الاولى في شارع مخمور قرب جسر 120، وتتضمن زراعة 5 آلاف شجرة وستنتهي في غضون يومين".

وتابع ان "الحملة يشارك فيها 30 عاملا في هذه المرحلة وستقوم البلدية بتحديد عدد العمال في المراحل القادمة بحسب مدة العمل ومساحة المنطقة المحددة".