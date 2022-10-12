سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اربيل تطلق حملة تشجير على الطرق الرئيسية.. صور  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T08:43:06+0000
اربيل تطلق حملة تشجير على الطرق الرئيسية.. صور  

شفق نيوز/ أطلقت مديرية بلدية اربيل، اليوم الاربعاء، حملة لزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية في المدينة. 

وقال مدير اعلام بلدية اربيل جلال برزنجي لوكالة شفق نيوز،  إن "الحملة تهدف لزيادة المساحات الخضراء في المدينة بشكل عام وخاصة على الطرق الرئيسية". 

واضاف ان "الحملة تنقسم على عدة مراحل حيث ستكون المرحلة الاولى في شارع مخمور قرب جسر 120، وتتضمن زراعة 5 آلاف شجرة وستنتهي في غضون يومين". 

وتابع ان "الحملة يشارك فيها 30 عاملا في هذه المرحلة وستقوم البلدية بتحديد عدد العمال في المراحل القادمة بحسب مدة العمل ومساحة المنطقة المحددة".

related

اندلاع حريق في بناية سكنية في اربيل وفرق الإطفاء تخمده بعد إخلاء السكان

Date: 2022-06-18 15:35:59
اندلاع حريق في بناية سكنية في اربيل وفرق الإطفاء تخمده بعد إخلاء السكان

الاسايش تضبط 9 كغم من المخدرات شمال اربيل

Date: 2020-06-24 20:07:21
الاسايش تضبط 9 كغم من المخدرات شمال اربيل

أربيل تحذر من دواء مزيف (صورتان)

Date: 2022-02-11 07:36:57
أربيل تحذر من دواء مزيف (صورتان)

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

هي الأولى بالعراق منذ 17 عاما .. تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وفرنسا

Date: 2022-03-18 13:16:50
هي الأولى بالعراق منذ 17 عاما .. تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وفرنسا

"في ساعتين فقط".. اربيل تنجز جسراً للمشاة بوقت قياسي

Date: 2022-09-15 15:45:26
"في ساعتين فقط".. اربيل تنجز جسراً للمشاة بوقت قياسي

ضبط أكثر من 10 كغم مخدرات بحوزة شخص في أربيل

Date: 2022-05-19 11:51:40
ضبط أكثر من 10 كغم مخدرات بحوزة شخص في أربيل