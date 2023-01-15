اربيل تضع ضوابط لاستخدام منظومات الغاز السائل في الأماكن العامة والمنازل

شفق نيوز/‏ أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، ضوابط استخدام منظومات الغاز السائل في الأماكن العامة والمنازل.

‏وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استخدام منظومات الغاز السائل مسموح به فقط للأماكن التي تم الكشف التقني عليها من قبل الشركات المرخصة لدى المحافظة".

وكانت محافظة اربيل قد اعلنت عدة اجراءات بشأن استخدام منظومات الغاز بعد الحوادث الانفجارية التي وقعت في السليمانية ودهوك وتسببت بوقوع ضحايا.

ولقي عدد من الأشخاص حتفهم فيما أُصيب العشرات بجروح خلال شهر كانون الثاني من العام 2022 بحادثي انفجار في بنايتين بمحافظة السليمانية ودهوك جراء تسرب لمنظومتي غاز.

وعقب تلك الحوادث، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف.