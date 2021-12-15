اربيل تصدر قرارات "مشددة" لتنظيم الحفلات الليلية في الفنادق والمطاعم والحانات

شفق نيوز/ أصدرت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عدداً من القرارات والاجراءات التي تنظم اقامة الحفلات الليلية في "الفنادق والمطاعم والحانات والقاعات"، بهدف منع الظواهر السلبية والحفاظ على الاعراف والتقاليد وتنظيم العمل وبرامج الحفلات الليلية.

وجاء في بيان لادارة المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عقدت اليوم، اجتماعاً من اجل المصلحة العامة وبهدف منع الظواهر السلبية والبعيدة عن الاداب العامة وحصول الحوادث غير المرغوب فيها والحفاظ على الاعراف والتقاليد وتنظيم العمل وبرامج الحفلات الليلية في الفنادق والمطاعم والبارات والقاعات، مبيناً أن الاجتماع جرى باشراف محافظ اربيل اوميد خوشناو وحضور كل من نائب المحافظ هيمن قادر في ديوان المحافظة واصدر الاجتماع عددا من القرارات.

واوضح البيان أن من بين تلك القرارات ان اجازة العمل السياحي للحفلات الليلية تمنح فقط لمواطني الاقليم، مشترطاً استعمال تلك الاجازة في الفنادق والمطاعم والبارات والقاعات ذات الاربع نجوم والخمس نجوم فقط.

ومنعت القرارات اصحاب الاجازات السماح للفنانين والمطربين الغناء في الحفلات الليلية الا بتزكية من المديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل، مشترطة الا يقل عدد الفنانين والمطربين الكوردستانيين عن 50 بالمائة للمشاركة في الحفلات.

وطالبت القرارات أن يكون المكان المخصص للحفل الليلي معزولاً عن الخارج بعازل الصوت.

كما اشترطت القرارات على صاحب الاجازة أن يوقع عقوداً مع المطربين والفنانين ويتوجب على المطرب والفنان عدم استعمال العقد في الغناء في قاعات واماكن اخرى غير المكان المحدد في الاتفاق.

وووفق البيان، يتوجب الا يقل عمر العاملين والكوادر الذين يعملون في الاماكن التي تقيم الحفلات الليلية عن 20 عاماً، على ان لا يدوم الاحتفال الى مابعد الساعة الواحدة ليلاً وبعكسه سيواجه المخالف اجراءات قانونية.

كما يتوجب على صاحب الاجازة بحسب البيان، أن يوقع تعهداً ويلتزم بتلك القرارات بشكل تام وبعكسه وفي حال وجود اية خروقات سيعاقب المخالف بالغرامة وغلق القاعة واماكن الاحتفال وسحب الاجازة او الغاء اجازة العمل في عدد من الحالات المعينة.

وأوضح البيان أن من بين تلك الحالات أن وجود مناسبة دينية او يوم حداد عام، وأي يوم خاص يقرر مايراه بشأن اقامة الحفلات او الغاءها، مضيفاً انه اثناء الحفلات يمنع رمي النقود او التطرق لاسماء الشخصيات او التصرفات المزعجة وان مرتكب تلك المخالفات وصاحب القاعة مسؤولون وستتخذ اجراءات قانونية ضدهم.

وأشار البيان إلى أن القرارات منعت من يقل عمر عن 16 عاماً من الدخول الى الحفلات الليلية بأي شكل من الاشكال باستثناء الحفلات العائلية الخاصة، مبيناً أن صاحب الاجازة مسؤول عن السيطرة الامنية على المكان وعليه أن يوقع عقداً مع الشركات المرخصة بالحماية.

وأكد البيان أنه باستثناء الفنانين والمطربين الذين تم التعاقد معهم للغناء مع صاحب الاجازة، فأن الصعود الى المنصات والغناء بكل اشكاله ممنوع لاي شخص اخر، مشدداً على المطرب الذي يروم الغناء في الحفلات الليلية أن يحصل على موافقة المديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل وفقاً للشروط التي حددتها المديرية.

كما أشار البيان إلى أن على جميع العاملين في قاعات الاحتفال أن يكونوا من الحاصلين على بطاقة صحية من قبل المديرية العامة للصحة في اربيل ووفقاً للشروط التي حددتها.

وشدد البيان على أن لعب القمار بجميع انواعه واشكاله ممنوع بأي شكل من الاشكال، وأن أي شخص يخالف ذلك سيواجه اجراءات قانونية مشددة هو وصاحب المكان، لافتا الى أن الجهات الامنية مكلفة بمراقبة ومتابعة واعتقال الاشخاص المخالفين واغلاق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

كما شدد البيان على منع شرب المواد الكحولية في الشوارع والحدائق والساحات (الباركات) وداخل السيارات والاماكن العامة، مبيناً أن اي مخالف سيواجه اجراءات قانونية مشددة.

ونوه البيان الى ان الجهات المختصة والقوات الامنية مسؤولة امام نقاط هذه القرارات من خلال تنفيذها ومنح الاجازات والمتابعة واتخاذ الاجراءات القانونية، وان القائممقامين ومديري النواحي في حدود محافظة اربيل مسؤولون تجاه تنفيذ القرارات بحذافيرها وان لهم السلطة المطلقة في اتخاذ الاجراءات.