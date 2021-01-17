اربيل تصدر حزمة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

شفق نيوز/ أصدرت غرفة عمليات محافظة اربيل في اقليم كوردستان لمواجهة فيروس كورونا، يوم الأحد، حزمة جديدة من القرارات التي تخص سير العملية التربوية والتعليمية والدوام في الوزارات والدوائر والمؤسسات لمواجهة فيروس كورونا للفترة المقبلة.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الغرفة عقد مساء يوم الاحد اجتماعا في ديوان المحافظة بإشراف محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر بحضور كل من رئيس مجلس المحافظة علي رشيد وجميع أعضاء غرفة العمليات، واصدر حزمة من القرارات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن من بين تلك القرارات فضلا عن الالتزام بالبيان رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان وجميع فقراته، فان الغرفة قررت تشكيل لجنتين بإشراف محافظ اربيل بالوكالة وعضوية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم والمديرية العامة لصحة اربيل والمديرية العامة لتربية اربيل، من اجل زيارة الأوساط والمراكز التعليمية ومراقبة الطلبة ومدى التزامهم باستعمال الكمامات وتنفيذ إجراءات الوقاية والتعليمات الصحية.

وقرر الاجتماع بحسب البيان تشكيل لجنة لزيارة الدوائر والمديريات الحكومية في حدود محافظة اربيل ومراقبة موظفيها اثناء اوقات الدوام الرسمي بشأن التزامهم بارتداء الكمامة وتنفيذ الاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المواطنين والمراجعين الذين يدخلون تلك الدوائر من دون ارتداء الكمامة.

وطالب المواطنين في حدود محافظة اربيل ومن أجل سلامتهم هم واعزائهم الالتزام بالتعليمات الصحية وإجراءات الوقاية من الفيروس باقصى درجات الشعور بالمسؤولية وخصوصا ارتداء الكمامة، محذرا الذين لا يلتزمون بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمواجهة الاجراءات القانون.

واشار البيان الى ان على جميع الأماكن المفتوحة (المولات والماركتات والمحال التجارية والأسواق والمطاعم) الالتزام بجميع الشروط الصحية والاجراءات الوقائية من قبيل (الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، عدم خلق الازدحامات ووضع إشارات للطوابير على الارض خصوصا عند المحصل "الكاشير" في المولات والماركيتات وصالات الاستقبال في الفنادق والموتيلات)، محذرا اي مكان لايلتزم بالتعليمات وخصوص ارتداء الكمامات فان لجان القائممقاميات والفرق الصحية والبلديات ومراقبي الاسواق والقوات الامنية مخولة باغلاق المكان فورا.

وحذرت غرفة عمليات اربيل جميع سائقي السيارات (الخصوصية والحمل والاجرة) انه اثناء تواجد راكب معهم ان يلتزموا بالتعليمات الصحية وان يقوموا هم والراكب بارتداء الكمامة، مبينا ان اي شخص يخالف القرار تقوم شرطة المرور باتخاذ الاجراءات القانونية ضده بالغرامة وحجز المركبة.

تتمة..