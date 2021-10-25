اربيل تصادق على تحويل ناحيتين إلى قضاء

شفق نيوز/ صادق مجلس محافظة اربيل في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على تحويل ناحيتي عنكاوة وبيرمام الى قضاء.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كورستان اتخذنا قراراً يقضي بتحويل ناحيتي عينكاوة وبيرمام الى قضاء"، موضحاً أن القرار يهدف الى "تقديم وتحسين الخدمات اليهما والى القرى والبلدات التابعة لهما".

واضاف خوشناو، أن "عينكاوة ستحافظ على خصوصيتها بعد تحويلها الى قضاء، ولاتوجد اية مخاوف من أن تفقد هذه الخصوصية"، مؤكداً أنها "بلدة ذات غالبية مسيحية وستبقى كذلك وتحويلها للقضاء جاء بهدف تحسين الخدمات فيها".