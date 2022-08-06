اربيل تشكر أهالي المحافظة لعدم "انجرارهم" لدعوات "إثارة المشاكل" في كوردستان

شفق نيوز/ أعرب محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مساء اليوم السبت، عن امتنانه لأهالي المحافظة لعدم "انجرارهم" وراء الدعوات التي تهدف لإثارة المشاكل في إقليم كوردستان.

وقال خوشناو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أتوجه بالشكر لأهالي مدينة أربيل على عدم الانجرار وراء دعوات بعض الجهات غير المسؤولة التي دعت الى إثارة المشاكل في الإقليم".

وعن انتشار القوات الأمنية في سوق المدينة، أوضح أن "انتشار قوات الأمن جاء بسبب الخوف من صدامات بين أصحاب المحال التجارية والمتظاهرين في حال تنظيم التظاهرة".

وانطلقت عصر اليوم السبت تظاهرات في السليمانية وكلار وسيد صادق، ومحافظة حلبجة، كان قد دعا لها رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، وقامت السلطات الأمنية بتفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت سبعة نواب من كتلة الجيل الجديد النيابية، وعشرة صحفيين تابعين للحركة، و35 ناشطاً ممن شاركوا في التظاهرة، بحسب ما أبلغ مصدر في الجيل الجديد وكالة شفق نيوز.

بدورها طالبت نقابة الصحفيين في السليمانية، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالإفراج عن الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال تغطياتهم الإعلامية للتظاهرات.