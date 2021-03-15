اربيل تشرع رسميا بتسجيل سيارات "العلوج"

شفق نيوز/ دعت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أصحاب السيارات التي لا تحمل أوليات رسمية إلى زيارة المديرية بهدف تسجيلها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تحيط أصحاب السيارات التي لاتحمل أوليات والتي لم يتم تسجيلها، ولم يتم شمولها في الجدول الماضي الذي تم نشره علما بضرورة زيارة لجنة الفحص لإجراء إحصاء على تلك السيارات التي لا تحمل أوليات في أي يوم يشاؤون".

وكانت مديرية المرور في أربيل قد دعت قبل أيام اصحاب السيارات التي بلا أوليات رسمية والتي تُسمى محليا بـ"العلوج" إلى زيارتها وملء استمارة تسجيلها.