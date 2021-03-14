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اربيل تشرع بتطبيق غرامة 20 ألف دينار للمخالفين بعدم ارتداء الكمامة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-14T17:03:52+0000
اربيل تشرع بتطبيق غرامة 20 ألف دينار للمخالفين بعدم ارتداء الكمامة

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الاحد، انه اعتباراً من يوم غد الأثنين سيتم فرض غرامات مالية لأي شخص لا يرتدي الكمامة أو لا يلتزم بالتعليمات. 

وقال هوكر عزيز في مؤتمر صحفي في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، انه بحسب إحصاءات وزارتي الداخلية والصحة في حكومة الاقليم، فإن نسب الاصابة بفيروس كورونا المستجد تتصاعد يومياً، مبينا أنه لهذا السبب فإن شرطة الإجراءات العسكرية التابعة لمديرية شرطة اربيل مكلفة بتغريم اي شخص لايرتدي الكمامة اعتبارا من يوم غد الاثنين مبلغ 20 ألف دينار. 

وطالب عزيز المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية وأن شرطة الإجراءات العسكرية بالتعاون مع شرطة البلدية ومكافحة الاجرام مكلفة باتخاذ الإجراءات القانونية، موضحاً ان شرطة الإجراءات العسكرية ستقوم بتغريم المخالفين بعدم ارتداء الكمامات مبلغ 20 ألف دينار.

من جهته اكد المقدم شوان سعدي من قسم شرطة الإجراءات العسكرية في مديرية شرطة اربيل في المؤتمر نفسه إن أي شخص لا يرتدي الكمامة ولا يلتزم بالتعليمات الصحية سيغرم مبلغ 20 الف دينار او يتم اغلاق محل عمله.

وأبلغت شرطة الإجراءات العسكرية أبلغت المواطنين داخل الاسواق انه اعتبارا من يوم غد يتوجب الالتزام بارتداء الكمامة والا فانهم سيتعرضون للعقوبة التي ستنفذ اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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