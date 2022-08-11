اربيل تشرع بايصال الخدمات إلى اراضي المُعوَضين وتكشف عددهم (صور)

شفق نيوز / أعلنت محافظة اربيل، اليوم الخميس، البدء بمشروع ايصال الخدمات الى اراضي المعوضين بسبب مشاريعها الإستراتيجية، كاشفة في الوقت ذاته عدد المستفيدين من هذه التعويضات.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز انه "تم الشروع بإيصال الخدمات لأراضي المعوضين"، مبينا أن"توفير الخدمات يعد أمراً مهماً بسبب وجود عدد كبير من المتضررين".

وأضاف خوشناو ان "المستفيدين من هذا المشروع هم 4124 شخصا، ومن المقرر ان يتم انجاز المشروع في وقت قياسي لا يتجاوز الشهرين".

وقامت حكومة اقليم كوردستان بتعويض المتضررين من المشاريع الإستراتيجية في اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، بقِطع أراضٍ خصصتها لهم فيما بدأت حاليا بتوفير الخدمات الاساسية لها.