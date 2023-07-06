جومان تسجل أول إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة قضاء جومان التابع لمحافظة اربيل، يوم الخميس، تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الطبية شخصت الاصابة بالمرض يوم امس في قرية ضمن القضاء".

واضاف ان "المصاب يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل جزارا في القضاء".

وفي 25 حزيران الماضي، أعلنت المديرية العامة لصحة قضاء كويسنجق بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تسجيل حالة وفاة هي الاولى بالحمى النزفية.

هذا وأفاد مدير صحة أربيل دلوفان محمد جلال، بوقت سابق، بتسجيل 9 حالات يُشتبه إصابتها بالحمى النزفية خلال العام 2023.