اربيل تسجل أولى إصابات حوادث السير في السنة الجديدة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، اصابة شخصين بحادث سير باحدى مناطق المدينة.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في الساعة 3:00 بعد الظهر على الطريق الرئيسي بين (سپيلك -قنديل) حيث فقد سائق سيارة نوع نيسان السيطرة على مركبته واصطدمت بقوة بالدعامات الموجودة أطراف الشارع".

واضاف ان "الحادث تسبب باصابة شخصين من ركاب السيارة بجروح بليغة"، مشيرا الى ان "هذا الحادث هو الأول في السنة الجديدة الذي سجل إصابات".

وفي وقت سابق اليوم، شهدت اربيل تسجيل أول حادث سير في العام الجديد على طريق أربيل - بيرمام، لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو إصابات.