اربيل تسجل رقما قياسيا في استقبال السياح العراقيين والأجانب خلال عام 2022

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن المحافظة سجلت خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة رقما قياسيا في استقبال السياح.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف تنويع مصادر الإيرادات أولت التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان اهتماما افضل بقطاع السياحة وخطت العديد من الخطوات الاصلاحية وقدمت التسهيلات لمصلحة هذا القطاع.

واشار البيان الى ان المحافظة استقبلت خلال العام الماضي 2022 اكثر من مليونين وسبعمائة واثنان وخمسين ألف سائح من المحليين والمحافظات العراقية والسياح الاجانب الذي قصدوا اربيل ومحيطها.

واوضح البيان انه خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة لوحدها وعطلتها استقبلت المحافظة واحد وستين الفا وستمائة وثمان وخمسين سائحا بهدف المشاركة في الانشطة المقامة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وعبر البيان عن شكر المديرية لجميع فرق الاسايش (الامن) والشرطة وفرق الخدمات، فضلا عن توجيه الشكر لكوادر السياحة في اربيل الذين كانوا في استقبال السياح من النقاط المؤدية الى المحافظة منذ الساعات الأولى لتوجه السياح الى المحافظة.