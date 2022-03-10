اربيل تستأنف مهرجان نوروز بعد توقف دام سنوات

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن استئناف مهرجان (اذار ونوروز) بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية.

وقال المحافظ اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه تم اكمال الاستعدادات لاحتفالات نوروز لتنطلق يوم غد الجمعة في اربيل.

وأوضح أن المهرجان يتضمن 23 فعالية بمشاركة 2500 شخص، كما يتضمن فعاليات متنوعة فنية وغنائية ومسرحية وسينمائية وتشكيلية وفعاليات اخرى تخص الاطفال

وبين أن اللجنة الامنية اتخذت كافة الاجراءات اللازمة وعقدت خلال الايام المنصرمة اجتماعات مكثفة لحماية املاك وارواح المواطنين خلال ايام المهرجان، مشيراً إلى أن ايام نوروز تشهد خروج المواطنين الى الطبيعة في كوردستان.

وتوقع محافظ اربيل، وصول اعداد كبيرة من السياح خلال ايام اعياد نوروز من وسط وجنوب البلاد، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.

ونوه، أن المهرجان سيبدأ بوضع حجر الاساس يوم غد الجمعة للشهيدة خجة باوة، وسينتهي بإيقاد شعلة نوروز مساء يوم العشرين من اذار الجاري.

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في عموم الاقليم بمناسبة احتفالات عيد نوروز، بدءا من يوم الاحد الموافق العشرين من شهر اذار الحالي، إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحالي في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

ويحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.