اربيل تستنفر امكانياتها لمواجهة موجة سيول وفيضانات جديدة والمباشرة بإخلاء مناطق

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة بلدية اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان جميع فرقها الخافرة على اهبة الاستعداد لاحتمال حصول موجة جديدة من السيول والفيضانات.

وجاء في بيان لاعلام البلدية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "فضلا عن القيام بحملة تنظيف وغسل الاحياء التي تعرضت للفيضانات والسيول خلال الايام الماضية، فإن الفرق الخفر في جميع المديريات التابعة لرئاسة بلدية اربيل، على اهبة الاستعداد في حدود جميع الاحياء والازقة والشوارع في مدينة اربيل".

واشار البيان الى ان "الفرق متواجدة بكامل مستلزماتها في حدود جميع البلديات خصوصا في الاحياء التي سبق وان تعرضت للفيضان"، مطمئنا الاهالي ان "البلديات تقدم خدماتها بكل تفان واخلاص لعدم السماح بحصول الفيضان".

وفي السياق، باشرت شرطة اربيل بتحذير المواطنين الذين قد تتعرض مناطقهم الى موجة السيول، من مغادرتها الى مناطق اكثر أمناً.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطة دعت المواطنين الذين عليهم مخاوف من تعرض مناطقهم للفيضانات إلى اخلاء منازلهم والتوجه الى مناطق اخرى بعيدة من مجرى السيول".

بدورها باشرت مؤسسة بارزاني الخيرية بنقل العوائل المهددة بالسيول الى اماكن امنة.

وتعرض مدينة اربيل الى سيول وفيضانات ليلة الخميس الماضي، أدت الى غرق العديد من الاحياء السكنية وخلفت عددا من الضحايا واثنين من المفقودين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.