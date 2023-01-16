اربيل تستعد للعام الحالي بتسعة معارض دولية بمشاركة أكثر من 500 شركة

شفق نيوز/ أعلن مدير معرض أربيل الدولي حسن سامي، يوم الاثنين، عن إعداد خطة لإقامة تسعة معارض تشارك فيها أكثر من 500 شركة من 30 بلداً، مبيناً أن الهدف من ذلك هو تطوير البنى التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان وإعادة إعمار العراق.

وقال سامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "ضمن برنامج إدارة المعرض للعام الحالي إقامة 9 معارض دولية ابتداء من شهر آذار المقبل ولغاية كانون الأول".

وأضاف "من بينها معرض بيلت أكسبو أربيل وهو معرض دولي للصناعة والطاقات تشارك فيه أكثر من 500 شركة من 30 بلداً إلى جانب مشاركة الوزارات المعنية في حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية، بالإضافة إلى ما يزيد على 200 رجل أعمال ومستثمر، ويبدأ فعالياته في شهر أيار المقبل وتستمر لخمسة أيام".

وبين سامي أن "الهدف من إقامة المعارض هو تطوير البنى التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان وكذلك إعادة إعمار العراق".