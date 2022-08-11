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اربيل تستضيف المعرض الطبي الأول على مستوى العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-11T16:37:41+0000
اربيل تستضيف المعرض الطبي الأول على مستوى العراق

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل يوم الخميس المعرض الطبي الأول على مستوى العراق بمشاركة العديد من العديد من الشركات الطبية المحلية.

وحضر المعرض محافظ اربيل ومدير عام صحة اربيل، حيث أكدا على أهمية المعرض خدمة للمجال الطبي في اقليم كوردستان.

وقال منظم المعرض بهمن بسام لوكالة شفق نيوز ان "الهدف من إقامة هذا المعرض هو التوعية من الامراض، حيث وضعنا العديد من الفرق الطبية لاجراء فحوص أولية لنسبة الضغط والسكري وغيرها من التحاليل من أجل تعريف المشاركين بما يعانون منه وتوعيتهم منها".

وقال احمد دلير الذي شارك في المعرض ان "من المهم وجود هذه الفعاليات الطبية بشكل دوري في اربيل وعموم اقليم كوردستان للتوعية من الأمراض وتبادل الخبرات بشأن أحدث التقنيات الطبية".

ومن المقرر ان يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

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