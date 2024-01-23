اربيل تستذكر ولادة الامام علي.. صور

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مراسم دينية بمناسبة ذكرى ولادة الامام علي بن أبي طالب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المراسم أقيمت من قبل الامانة العامة للعتبة الحسينية وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان.

واضاف مراسلنا ان مراسم ذكرى الولادة أقيمت في جامع (آلتون) بمدينة اربيل حيث حضرها العشرات .

وتُقام في مدينة أربيل مراسم للعتبة الحسينية بالتنسيق مع وزارة الاوقاف الكوردستانية في المناسبات الدينية منذ عدة سنوات .