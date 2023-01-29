اربيل تستذكر ارشيف القسم الكوردي في راديو بغداد بعد 20 سنة من إغلاقه

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، مراسم لاستذكار ارشيف القسم الكوردي في راديو بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال المراسم عرض العديد من الأغاني القديمة التي تم تسجيلها في استوديوهات راديو بغداد اضافة الى البرامج التي كانت تُعرض في ذلك الوقت عبر راديو بغداد باللغة الكوردية.

وقال أوميد برزنجي وهو مدير المتحف التربوي في اربيل الذي احتضن المراسم لمراسلنا، إن "هذه المراسم تضمنت عرض العديد من الاغاني التي سُجلت آنذاك في راديو بغداد باصوات فنانين رحلوا عن عالمنا، اضافة الى عرض كتب مؤلفة من قبل من كانوا قائمين على ادارة القسم الكوردي في راديو بغداد حول ذكرياتهم و اهمية الراديو و البرامج الإذاعية التي كانوا يقدمونها".

واضاف ان "راديو بغداد وخلال سنوات عمله تمكن من تقديم خدمات كبيرة جدا للفن الكوردي حيث صنع أرشيفا مهما للاغاني الكوردية وحافظت عليها من الاندثار".

وشارك في المراسم العديد من مقدمي البرامج الاذاعية والفنيين الذي عملوا في راديو بغداد قديما قبل إغلاقه عام 2003.

ووافق الملك فيصل عام 1939 على افتتاح قسم باللغة الكوردية ضمن راديو بغداد والذي انطلق في 29 من شهر كانون الثاني في تفس العام وذلك تلبية لطلب رئيس عشيرة (گەردی) جميل آغا گەردی الذي كان عضوا في مجلس الاعيان (برلمان) آنذاك والمتوفى سنة 1943.