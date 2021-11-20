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اربيل تستحدث جائزة للنزاهة وتمنحها لاول مواطن كوردي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T09:58:44+0000
اربيل تستحدث جائزة للنزاهة وتمنحها لاول مواطن كوردي

شفق نيوز/ منحت ادارة محافظة اربيل، اليوم السبت،   جائزة "فرست صوفي للنزاهة" الى أول شخصية كوردية من ابناء المحافظة أعاد مبلغاً مالياً كبيراً لصاحبه.

وفي مراسيم اقيمت بمبنى المحافظة بحضور ابناء المحافظ الراحل السابق "فرست صوفي"، تم منح الجائزة للمواطن ابراهيم حسين حموش الذي عثر على مبلغ 35 ألف دولار امريكي واعاده الى صاحبه.

وقال محافظ اربي الحالي اوميد خوشناو في كلمة له بالمناسبة، وحضرتها وكالة شفق نيوز، "ستكون هذه الجائزة باسم المحافظ الراحل فرست صوفي تقليداً سنوياً ويمنح لشخصية تتميز بالنزاهة".

وأضاف "اليوم منحنا هذه الجائزة لهذه الشخصية لأننا نعلم انه كان بحاجة الى هذا المبلغ، ولكن أعاده لصاحبه رغم حاجته له ولهذا يستحق التكريم".

يشار إلى أن محافظ اربيل السابق "فرست صوفي" توفي في 18 تشرين الثاني من العام الماضي 2020،  نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

 

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