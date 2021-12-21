اربيل ترفض تسلم ملياري دينار من بغداد مخصصة لـ"كارثة السيول"

شفق نيوز/ أعربت محافظة أربيل يوم الثلاثاء عن استيائها الشديد من تخصيص بغداد مبلغ ملياري دينار فقط لمواجهة السيول في المحافظة، معلنة رفضها تسلم المبلغ.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخسائر المادية التي خلفتها الفيضانات تُقدر بـ20 إلى 21 مليار دينار".

وأضاف، "قدمنا طلباً إلى الحكومة الاتحادية لتخصيص مبلغ من احتياطي الطوارئ لمواجهة خسائر السيول"، معبرا عن أسفه "لتخصيص مجلس الوزراء الاتحادي ملياري دينار فقط".

وأشار خوشناو أن "المبلغ المخصص لم يكن متوقعاً على الإطلاق، ولا يتناسب مع حجم الأضرار الفادحة التي أحدثتها الفيضانات في أربيل".

وتابع "نرفض هذا المبلغ، ولن نتسلمه بأي شكل من الأشكال"، داعيا مجلس الوزراء العراقي إلى مراجعة قراره، وقال "ما طلبناه هو حقنا القانوني".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء تخصيص مبلغ ملياري دينار لمواجهة السيول التي اجتاحت أربيل الخميس الماضي، وتسببت بمصرع ١٠ أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، فضلا عن خسائر مادية فادحة بمنازل السكان والبنى التحتية.