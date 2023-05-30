اربيل تدشن معملاً للألبان المحلية.. صور

شفق نيوز/ افتتح رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، معمل الألبان في قضاء ميرگسور بمدينة اربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المعمل ينتج منتجات الألبان المحلية ويوفر 300 فرصة عمل.

وتم بناء المعمل على مساحة 13045 متر مربع.

من جانبه قال مسرور بارزاني في كلمة خلال الافتتاح، "حاولنا خلال الفترة الماضية بناء المشاريع في القرى والمناطق البعيدة لكي يستفاد منها سكان هذه المناطق"، مؤكدا أن "الاقتصاد القوي لأي بلد أساسه هو تطوير القطاع الزراعي".

وأضاف رئيس حكومة كوردستان، "نريد تطوير القطاع الزراعي أكثر في إقليم كوردستان"، مشيرا الى ان "هذه النوعية من المشاريع ستخدم السكان المحليين بشكل مباشر".