اربيل تدشن طريقا مزدوجاً جديداً

شفق نيوز - أربيل

دشن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء مشروع طريق أربيل- كومسبان المزدوج خلال مراسم رسمية.

وأشاد بارزاني في كلمته عقب الافتتاح، بـ"الجهود الاستثنائية للشركة المنفذة للمشروع، مجموعة هيمن، لنجاحها في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الضخم في وقت قياسي وبمواصفات هندسية وعمرانية وفق أرقى المعايير الدولية، ليُصبح في خدمة أبناء كوردستان".

وأوضح بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطريق كان محفوفاً بالمخاطر المرورية قبل الشروع بإنشائه، أما اليوم، فبفضل التصميم العصري والآمن، أصبحت المسارات سالكة أمام المواطنين للوصول إلى وجهاتهم في وقت أقصر، بالإضافة إلى تيسير حركة أهالي المناطق المحيطة نحو العاصمة أربيل لأداء أعمالهم وشؤونهم اليومية بانسيابية تامة".

وأكمل: "يغمرنا السرور ونعتز بوجود شركات في إقليم كوردستان تمتلك القدرة والكفاءة لإنجاز مشاريع كبرى بهذا المستوى الرفيع، ونأمل أن تتضاعف هذه النماذج المشرقة".

ودعا بارزاني المواطنين وسائقي المركبات إلى "الالتزام التام بقواعد السير والتعليمات المرورية، والابتعاد عن السرعة المفرطة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين".