اربيل تخصص 3 آلاف دولار لكل أسرة متضررة من السيول وتعيد تأهيل نحو 600 منزل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو يوم الخميس تخصيص ثلاثة آلاف دولار امريكي لكل أُسرة تضررت من السيول الجارفة التي اجتاحت المحافظة قبل ايام قلائل جراء الأمطار الغزيرة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار بلغت 6 مليارات دينار، مضيفا أنه بسبب السيول تضررت 591 منزلا، و143 منها تضررت جدرانها ونوافذها. وأردف بالقول: قررنا تعويض كل أسرة متضررة 3 آلاف دولار، مشيرا إلى أن جميع المنازل المتضررة سيتم اعادة تأهيلها مرة أخرى.

وكشف عن تضرر 149 سيارة، موضحا ان تلك الأضرار تصنف على ثلاثة أقسام (أ، وب، ج) سيتم تعويض أصحابها وفق حجم الضرر.

ونوه خوشناو إلى أن اعداد المتضررين من السيول قد ارتفعت، مبينا أن الأضرار طالت الأملاك العامة وينبغي اعادة تأهيلها من ميزانية حكومة إقليم كوردستان.

وأعلن ان الحكومة ستشرع بصرف التعويضات اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ولفت المحافظ إلى أنه يتعين على صاحب مشروع زيرين السكني اصلاح الاضرار التي لحقت في شبكة الخدمات من ماء وكهرباء، واعادة تأهيل 79 منزلا متضررا داخل المجمع.

وبين أنه لن يتم الافراج عن صاحب المجمع لحين تصليح منازل المواطنين المتضررة وايضا هو قام بسد مجرى النهرى وتسبب في حدوث الفيضان والقانون سيبحث في موضوعه بعد دفع تعويضات لبعض المنازل التي تضررت كثيرا.

وأشار رئيس الحكومة المحلية إلى أن الحكومة لن تتمكن من تعويض الاماكن التجارية من الفيضانات لعدم وجود الامكانيات المالية

وشكر خوشناو ايضا مجلس الوزراء العراقي على تخصيص مبلغ مالي مقداره 3 مليارات دينار لتعويض المتضررين.