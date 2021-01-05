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اربيل تحل مشكلة تراكم النفايات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-05T14:47:17+0000
اربيل تحل مشكلة تراكم النفايات

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة بلدية اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن معالجة رفع النفايات التي تراكمت في أحياء وأزقة المدينة، بسبب انتهاء عقد الشركات المكلفة برفع النفايات.

وقال مسؤول اعلام البلدية، سيامند كريم، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، انه بسبب انتهاء عقود الشركات التي تقوم برفع النفايات في حدود بلدية اربيل، واستياء السكان من تراكم النفايات في عدد من الاحياء والازقة، تم التوصل إلى حل لهذه المشكلة.

وبين كريم انه تم التعاقد مع شركات جديدة تتولى رفع النفايات في الاحياء التي انتهى عمل الشركات السابقة فيها، مؤكدا انه تم تلافي المشكلة حاليا بسرعة قصوى ورفع النفايات في اغلب المناطق التي عانت من تراكمها.

وطالب كريم المواطنين الى الاتصال والابلاغ عن اي تراكم للنفايات في اية منطقة من خلال بهاتف المديرية العامة للخدمات وحماية البيئة بالرقم (07511624550).

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