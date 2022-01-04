اربيل تحقق بعملية اختلاس كبيرة نفذها عمال جباية اجور الماء على مدار خمس سنوات

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة اربيل، يوم الثلاثاء، عن عملية اختلاس وصفها بـ"الكبيرة" نفذها موظفو جباية اجور الماء في المحافظة على مدار خمس سنوات، بمبلغ مالي تجاوز ملياري دينار عراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "موظفين من دائرة ماء اربيل يقومون منذ العام 2017 باختلاس أموال جباية الماء والتي بلغت أكثر من 2 مليار دينار عراقي"، مبيناً أن "هناك لجاناً مختصة تعمل في التحقيق بهذا الملف".

وأضاف المسؤول، أنه "تم تسليم جميع الأدلة والوثائق الى الادعاء العام"، لافتاً إلى أن "هناك اربعة موظفين متهمين في القضية يخضعون حالياً للتحقيق".

وبحسب المعلومات التي أفاد بها المسؤول، فإن "احد الموظفين أعاد 224 مليون دينار إلى خزينة الدائرة"، موضحاً أن "اللجنة التحقيقية لم تكشف عن أي معلومات سوى أن هؤلاء الموظفين يقومون باختلاس الأموال منذ العام 2017".

وعن آليات عمل هؤلاء الموظفين في الاختلاس، بين المسؤول، أنهم "قاموا بعد جباية الأموال من المواطنين باستخراج وصولات اخرى على اساس انهم لم يدفعوا اجور الماء مع انهم دفعوها في السابق، وذلك للتغطية على سرقاتهم، لكن في النهاية كشف الامر".

وأوضح أن "مبالغ الاستيفاء تدخل خزينة الدائرة، ثم يقوم هؤلاء الموظفين بتوزيعها على بعضهم"، مشيراً إلى أن "هذه العملية كانت مستمرة في عهدي المدير السابق والحالي للدائرة".

وعند دخول تلك المبالغ إلى خزينة الدائرة، أكد المسؤول، "وجود تدقيق من قبل الدائرة، إلا أن الموظفين المختلسين قاموا بإصدار وصولات اخرى للمشتركين على اساس انهم لم يدفعوا اجور الماء، وأن هذه المبالغ مازالت في ذمة المشتركين ولم يدفعوها، ليتم كشف الامر بعد شكوى المواطنين ومراجعة الدائرة، حيث أثبتوا أنهم دفعوا هذه الأجور مسبقا"ً.