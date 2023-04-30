اربيل تحتفل بيوم الصحافة الكوردية (صور)

شفق نيوز/ اقام المعهد التقني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، احتفالا بمناسبة يوم الصحافة الكوردية.

وقال استاذ كلية الاعلام عمر محمد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المراسم هي جزء من العادات السنوية التي نقوم بتنظيمها في المعهد وفي جميع أقسام الإعلام حيث يتم عرض إصدارات من الجرائد والمجلات الكوردية القديمة والحالية في مختلف المجالات".

واضاف ان "اهمية هذه المراسم تكمن في كونها تفتح آفاق الحوار لمناقشة آلية تطوير الإعلام والالتزام أكثر بقيمه ومحاولة حل المشاكل التي تعاني منها الصحافة في اقليم كوردستان من حيث المضمون والرسالة الاعلامية".

بدورها قالت گشاو فرهاد التي شاركت في المراسم إن "الصحافة الكوردية تمكنت من الحفاظ على نفسها رغم انها كانت في العديد من الحقب الزمنية تُطبع في أجواء صعبة جدا و من المهم الآن الاحتفال بهذا اليوم".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم تضمنت عرض كُتب اساتذة قسم الإعلام الجديدة و معرضا للصور الفوتوغرافية التي ساهم فيها طلاب قسم الاعلام اضافة الى مؤتمر للمناقشة حول وضع الإعلام و التحديات التي الصحفيين في اقليم كوردستان.