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اربيل تحتضن ندوة لتطوير النظام الدراسي في الجامعات الكوردستانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-29T09:04:04+0000
اربيل تحتضن ندوة لتطوير النظام الدراسي في الجامعات الكوردستانية

شفق نيوز/ أقامت وزارة التعليم العالي في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ندوة علمية دولية في اربيل بمشاركة شخصيات علمية وسياسية.

وحملت الندوة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، عنوان "نظام بولونيا في اقليم كوردستان" والتي ناقشت تطوير النظام الدراسي في جامعات إقليم كوردستان بما يواكب التطور التكنولوجي في المجال التعليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عباس دزيي، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الندوة تهدف الى تغيير النظام الدراسي لنظام متطور أسوة بالدول المتقدمة والجامعات الدولية وتم مناقشة العديد من العوائق التي يواجهها الطلاب والأساتذة على حد سواء".

وقال الدكتور الجامعي بوتان احمد، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك الكثير من الترهلات في النظام الدراسي في جامعات اقليم كوردستان خاصة وانها تعتمد في التدريس على الجانب النظري بشكل اساسي وهذا الامر يُعد خطأً في الوقت الحالي لان الجامعة مكلفة بتهيئة الطالب لسوق العمل خلال سنوات الدراسة ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على الجانب العملي وهذا ما تمت مناقشته في هذه الندوة".

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