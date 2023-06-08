اربيل تحتضن مؤتمراً دولياً لأطباء العظام والكسور.. صور

شفق نيوز/ ‏انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، فعاليات المؤتمر الطبي الثالث لأطباء العظام والكسور بمشاركة دولية.

‏وقال الدكتور بايه خ آزاد ، أحد المشاركين في المؤتمر، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر بنسخته الثالثة لأطباء العظام والكسور حيث يمكن للأطباء المشاركين الاستفادة من أحدث التقنيات الموجودة للعلاج والجراحة، وسيكون إضافة مهمة لاختصاص العظام في عموم العراق".

واضاف ان "اختصاصي العظام في اقليم كوردستان يتقدمون بشكل مستمر في الوقت الحالي، وذلك بسبب توفر التقنيات والاجهزة الخاصة بهذا الاختصاص".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان 45 طبيبا دوليا شاركوا في المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين .