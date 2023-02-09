اربيل تحتضن مؤتمرا حول الواقع الصحي بإقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مؤتمراً لتسليط الضوء على المشاكل الصحية.

وقال رئيس منظمة "ديدار"، الراعية للمؤتمر، محمد صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في اقليم كوردستان وآلية وضع حلول ناجعة لها بما يصب في مصلحة المواطنين".

وأضاف "خلال المؤتمر عرضنا دراسة حول إحدى المستشفيات في مدينة اربيل والمشاكل التي يواجهها المرضى عند اللجوء إليها لتلقي العلاج ومن ثم تقديم هذه المشاكل الى الجهات المعنية في المستشفى والحكومة للقيام بمعالجتها".

بدوره قال رئيس الممرضين في مركز القلب بأربيل، دلدار عبد الستار، لوكالة شفق نيوز، إن "اهمية هكذا مؤتمرات تكمن في تحديد المشاكل في القطاع الصحي والمستشفيات ومن الضروري الأخذ بهذه الملاحظات من قبل المستشفيات للتمكن من حلها وتقديم أفضل الخدمات للمرضى".

وشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية لأربيل، وأطباء ومختصون حيث جرى النقاش حول الواقع الصحي في اقليم كوردستان بشكل عام ومحافظة اربيل بشكل خاص.