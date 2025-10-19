اربيل تحتضن مهرجان "پيرمام" للمنتجات الخريفية (صور)

شفق نيوز- أربيل

أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، مهرجان پيرمام للمنتجات الخريفية في منطقة سد كومسبان، بمشاركة واسعة من المزارعين والأهالي والمهتمين بالمنتجات المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، افتتح المهرجان على هامش مراسم افتتاح مشروع طريق سماقولي – كومسبان، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم المزارعين وتشجيع الزراعة الموسمية في المناطق الجبلية من الإقليم، إلى جانب الترويج للسياحة الريفية في المنطقة.

وأضاف أن المهرجان يتضمن عرض أنواع مختلفة من المحاصيل الخريفية، ومنتجات غذائية تقليدية وأعمال يدوية، وسط إقبال لافت من المواطنين والزوار الذين استمتعوا بالأجواء الطبيعية المحيطة بسد كومسبان

وسبق لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، تدشين مشروع طريق "كومسبان - سماقولي" المزدوج، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها مسؤولين وممثلين عن الشركة المنفذة.