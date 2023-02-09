اربيل تحتضن مهرجانا للقهوة والشوكولاتة: القزوانية من أبرز الأنواع (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، مهرجانا للقهوة و الشكولاتة.

وحضر المهرجان العديد من الشركات الخاصة بالقهوة و الشوكولاتة في مختلف المحافظات العراقية.

وقال احمد محمد وهو مدير احدى شركات القهوة المشاركة في المهرجان لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان يعرض العديد من الأنواع المختلفة من القهوة و الشوكولاتة، المحلية منها والأجنبية وهو المهرجان الثاني من نوعه في مدينة اربيل حيث تقام بشكل دوري كل سنة في هذا الوقت"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي يتوجه الاهتمام الى هذه الأنواع الجديدة من المشروبات الساخنة في اقليم كوردستان كبديل عن الشاي".

من جانبها؛ تحدثت نيرگز عبدالله لوكالتنا وهي مشاركة في المهرجان عن أنواع المنتجات المعروضة لديها قائلة: "ابيع هنا القهوة الايطالية كأبرز الأنواع المعروضة لدينا اضافة الى القهوة المحلية و النسكافيه والقهوة القزوانية وغيرها من الأصناف بنكهات مختلفة وكلها بأسعار معقولة".

وعن اهمية المهرجان اضافت نيرگز؛ ان "هذا المهرجان يوفر العديد من فرص العمل للشباب في اقليم كوردستان ناهيك عن دعم المشاريع الصغيرة في هذا المجال".

وقال مراسل شفق نيوز ان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة أربعة أيام حيث يشارك فيه نحو 60 شخصا يقدمون القهوة و الشوكولاتة ومنتجات محلية اخرى.