اربيل تحتضن ملتقى الادب الكوردي - العربي

شفق نيوز/ أقامت دار الثقافة والنشر الكوردي في اربيل يوم الخميس ملتقى ثقافي حول الادب الكوردي والعربي، وحمل الملتقى عنوان "حلقة نقاشية حول الادب الكوردي - العربي".

وقال مدير عام دار الثقافة والنشر الكوردية آوات حسن في كلمة له اثناء الملتقى الذي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "دار النشر الكوردية تمكنت خلال السنوات الماضية من طباعة العديد من الكتب الادبية وكانت هذه اضافة مهمة للأدب الكوردي رغم الصعوبات التي واجهتنا".

وتضمن الملتقى تقديم عروض غنائية باللغتين الكوردية والعربية تراثية.

بدوره قال مدير الملتقى لوكالة شفق نيوز؛ ان "هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الادب الكوردي والعربي في الشعر والادب والحوار وهذا يعد جزءاً من جمال الفسيفساء العراقية".

وعرض في الملتقى العديد من الكتب التي طبعتها دار النشر الكوردية حيث وُزعت كهدايا على المشاركين.