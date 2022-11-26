اربيل تحتضن معرضاً لمستحضرات التجميل (صور)

شفق نيوز/ احتضنت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، معرضاً لمستحضرات التجميل والإكسسوارات النسائية المحلية والأجنبية.

وقالت تاڤگه محمد، صاحبة إحدى شركات مواد التجميل المشاركة في المعرض، لوكالة شفق نيوز "شاركنا في المعرض كإحدى الشركات الخاصة بمستحضرات التجميل وتُعد مشاركتنا مهمة كونها ستكون إضافة جيده لتسويق منتجاتنا ومن الضروري استمرار هذه النشاطات في أربيل وعموم العراق".

بدورها قالت سمية بختيار، صاحبة شركة تجميل مشاركة في المعرض أيضاً، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة النساء هي من ابرز الاشياء الموجودة في المعرض لأنه يمنح تشجيعا كبيرا لاصحاب الشركات الناشئة في هذا المجال من النساء وصاحبات المشاريع الصغيرة".

وأشار مراسلنا إلى أن المعرض يستمر لمدة يومين في اربيل وشارك فيه 30 شخصاً ممثلين عن الشركات والمشاريع الناشئة من العراق وخارجه.