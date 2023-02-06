اربيل تحتضن معرضاً للفن التشكيلي لطالبات المدارس واساتذة يشيدون بمستواهن (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، معرض للفن التشكيلي لطالبات المدارس، فيما وصف اساتذة مستوى الطالبات بأنه "متقدم".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض أقيم داخل قاعة ميديا في مدينة اربيل حيث شاركت فيها طالبات مدارس المدينة.

وقال أستاذ الفنون التشكيلية نژاد كوكز لوكالة شفق نيوز إن "المعرض اختص بعرض لوحات الفن التشكيلي و الاعتماد على التخطيط من قبل صاحبات اللوحات المشاركة ولحسن الحظ فإن مستوى الطالبات تقدم بدرجة أصبح بإمكاننا عرض لوحاتهن داخل المعارض".

بدورها قالت ميلان علي وهي طالبة لوكالة شفق نيوز إنها "شاركت في المعرض بلوحتين وعبرت من خلالها عن بيئة اقليم كوردستان و حياة القرى الكوردية ".

من جانبها قالت شميران فاخر وهي مديرة احدى المدارس المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز إن "هذه المعارض وفرت فرصة كبيرة للبنات من أجل التعبير عن ما بداخلهن من خلال هذه اللوحات وابراز المواهب التي يتمتعن بها".