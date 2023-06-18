اربيل تحتضن معرضاً خيرياً لحماية البيئة وعلاج الاطفال المرضى .. صور

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، معرضا فنيا خيريا.

وقال منظم المعرض الذي شارك بلوحاته محمد شريف لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المعرض يضم 42 لوحة مختلفة الاحجام"، مضيفاً "حاولت من خلالها التعبير عن البيئة في كوردستان والتشجيع على حمايتها والاهتمام بها اكثر بسبب وجود نسبة كبيرة من التلوث فيها هذه الايام ".

واوضح شريف ان "الهدف من المعرض واضافة الى التوعية لحماية البيئة، هو مساعدة الاطفال المرضى حيث سيتم التبرع بعائداته الى الاطفال الاكثر حاجة للمساعدة سواءً في المخيمات او داخل المدن".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المعرض سيستمر لمدة ثلاثة ايام اذ حضره العديد من الفنانين .