اربيل تحتضن أمسية للشعر الشعبي العراقي (صور) شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت، امسية للشعر الشعبي العراقي. أحيت الامسية في المركز الاكاديمي الاجتماعي في قضاء عينكاوة بمدينة اربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الامسية كانت للشاعر (ألن جبار) حيث شارك فيها عدد من الفنانين والشعراء والمثقفين.

وقال الشاعر الن جبار لوكالة شفق نيوز، "بدأت تأليف الشعر من الصغر لانني من عائلة فنية وهذه الامسية هي تحت عنوان (رحلة ربع قرن) حيث اعرض خلالها العديد من الصور الشعرية الجميلة".

واضاف جبار ان "القصائد التي قرأتها في هذه الامسية تتحدث عن مواقف مررت بها من فواجع وغيرها والقصائد هي وجدانية وليست نمطية أو خيالية". والقى الشاعر خلال الامسية العديد القصائد الشعرية باللهجة العراقية ممزوجة مع الموسيقى.