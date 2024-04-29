اربيل تحتضن "الملتقى العربي" لتبادل التدريب بين الجامعات

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الاثنين، الملتقى العربي التاسع والعشرون لتبادل فرص التدريب بين الجامعات.

وقال الاستاذ الجامعي بوتان مجيد آسنگر لوكالة شفق نيوز؛ إن "الغرض الرئيسي من هذا الملتقى في الجامعات العربية حيث يتم الاتفاق مع جامعات الدول العربية بقبول طلابنا و قبول طلابهم ايضا في جامعاتنا لغرض التدريب".

وأضاف آسنگر "هذا التدريب يتم في العطلة الصيفية وعدد الطلاب يعتمد على عدد العروض المتوفرة لدى كل جامعة مشاركة في الملتقى".

ومن جانبه قال الأستاذ الجامعي الدكتور بهجت صبري العقراوي، لوكالة شفق نيوز إن "الملتقى له اهمية كبيرة بالنسبة للجامعات العربية وجامعات اقليم كوردستان من خلال تبادل الآراء والخبرات وتقديم فرص التدريب للطلاب اضافة الى اقامة دورات تقنية وإدارية وعلمية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان "73 جامعة مشاركة في الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين والدول المشاركة هي من الاردن وسوريا واليمن والإمارات ومصر وعمان وليبيا وفلسطين وغيرها من الدول".