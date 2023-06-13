اربيل تحتضن الملتقى الطبي الكوردستاني الاردني (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الملتقى الطبي الكوردستاني الأُردني لتبادل الخبرات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الملتقى تضمن في يومه الاول مشاركة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزيري الصحة الاتحادي والاقليم اضافة الى وزير الصحة الأردني والسفير الاردني لدى العراق.

وقال مدير التسويق في مديرية سياحة اربيل، سيروان توفيق، المشارك في الملتقى، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا الملتقى جمع العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الاردنية الكبيرة حيث يعرفون المجال الطبي وخدماتهم بالمواطنين في اقليم كوردستان والعراق باعتبار الاردن من الدول الناجحة في مجال السياحة الطبية".

واضاف ان "اهمية هذا الملتقى بالنسبة لاقليم كوردستان تكمن في امكانية الاستفادة من خبرات الجانب الاردني في مجال السياحة الطبية".

من جانبه، قال ايمن عبد الرحمن، مشارك في الملتقى، لوكالة شفق نيوز، ان "المستشفيات الاردنية المشاركة في الملتقى قدمت العديد من العروض المجانية للمرضى وهي ستستمر في هذه العروض طوال تواجدها في الاقليم".