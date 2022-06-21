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اربيل تحتضن "الخطوط بدون الاطار".. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-21T11:43:48+0000
اربيل تحتضن "الخطوط بدون الاطار".. صور

شفق نيوز/ ضمن موسمها الصيفي، اقامت دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة بحكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، معرضاً بعنوان (الخطوط بدون اطار) بمشاركة 54 فناناً من جميع مناطق الاقليم.

وقال آزاد لشكري مدير دائرة الفنون التشكيلية، لوكالة شفق نيوز، إن هذا المعرض يعتبر اول معارض موسم الصيف الحالي، مؤكدا على اهميته لاعتماده اسلوبا جديدا يتبعه الفنانون المشاركين في رسم اللوحات بالخطوط وباللونين الابيض والاسود.

وعن تسمية المعرض "بدون اطار"، أوضح أن  هناك طرفين للمعرض، الاول توسيع اطر الخطوط وثانيا تعليق الاعمال الفنية بدون اطار.

وشارك "فرهنك غفور" مدير عام الثقافة والفنون في وزارة الثقافة بحكومة الاقليم في مراسيم الافتتاح، مع حضور ملفت لمحبي فن التشكيل باقليم كوردستان.

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