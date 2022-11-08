اربيل تجمع روسيا وأوكرانيا في مهرجان فني

شفق نيوز/ كشف مدير نقابة فناني كوردستان قسم اربيل هيوا سعاد يوم الثلاثاء، عن اقامة المهرجان الدولي للمسرح في اربيل خلال الأيام القادمة.

وقال سعاد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المهرجان سيقام في الثاني عشر من الشهر الحالي ويستمر لمدة سبعة أيام".

واضاف ان "مفاجأة هذا المهرجان هي مشاركة فرق فنية من روسيا وأوكرانيا حيث وسيتم تقديم عروض مسرحية ودبكة شعبية خلال المهرجان".

وأوضح أن "المهرجان لم يتم إقامته خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا لكن هذه السنة ثم أخذ جميع الموافقات والاستعدادات"، مشيرا إلى أن "الدول المشاركة فيه هي تركيا وسوريا وعمان وإيران وروسيا وأوكرانيا والعراق وإقليم كوردستان وتونس حيث سيتم تقديم 14 عرضا مسرحيا خلال المهرجان".