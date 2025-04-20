اربيل تتأهب لمواجهة الحمى النزفية بعد تسجيل وفيات في كركوك

شفق نيوز/ اكدت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بمرض الحمى النزفية لغاية الآن، مشيرة الى أن اللجان الصحية تراقب الوضع عن كثب، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة وإصابات في بعض المحافظات الأخرى.

وقال مدير عام صحة اربيل دلوفان محمد لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم أن الوباء كان قريباً من حدود إقليم كوردستان وخاصة أربيل، إلا أنه لم يصل إلى المدينة حتى الآن".

وأضاف أنه "يتمّ سنوياً اتخاذ الاستعدادات اللازمة والشروع بالرقابة الدقيقة ما بين شهر نيسان/أبريل ولغاية شهر تموز/يوليو، وإعداد المستلزمات كافة من الدواء، والكوادر الصحية، وأماكن رقود المصابين، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة".

هذا وأكدت وزارة الصحة، يوم السبت، صحة المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، بشأن تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك، فيما كشفت عن تسجيل 14 اصابة في محافظات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام، إن "آخر موقف للحمى النزفية بحالات الاصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 14 حالة مؤكدة، إضافة الى تسجيل حالتي وفاة".

واشار، الى ان "حالة الوفاة الثانية وقعت في كركوك صباح امس السبت، والاولى لمنتسب في وزارة الصحة في كركوك ايضاً"، موضحا ان "ذي قار سجلت 6 إصابات، فيما سجلت كركوك 4، اما نينوى والمثنى والبصرة والرصافة في بغداد، فقد سجلت حالة اصابة واحدة لكل منها".