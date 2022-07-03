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اربيل تتهيأ لاستقبال السائحين وتتخذ إجراءات تخص ذبح أضاحي العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-03T12:16:15+0000
اربيل تتهيأ لاستقبال السائحين وتتخذ إجراءات تخص ذبح أضاحي العيد

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اتخاذها إجراءات تخص ذبح اضاحي عيد الاضحى، فيما أكدت استعدادها  لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين خلال عطلة العيد.

وقال رئيس حكومة اربيل المحلية المحافظ أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظة قررت منع الذبح العشوائي خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ان هذه الاجراءات تأتي لحماية المواطنين من مرض الحمى النزفية.

وأوضح أنه تم الايعاز الى المطاعم والفنادق لتكون في استقبال السائحين، كما تم الايعاز الى نقاط التفتيش لتقديم كل التسهيلات للسياح القادمين من مناطق وسط وجنوب البلاد، متوقعا وصول أعداد كبيرة من السياح.

وبشأن الحملة الوطنية للاستيلاء على الأسلحة غير المرخصة، أكد خوشناو، أن الحملة مستمرة لغاية الآن، وستبقى مستمرة من أجل حماية المواطنين وتجنب المجتمع من التعرض لكوارث القتل مثلما حصل في الفترة السابقة.

وعن إجراءات مواجهة الجفاف، أعلن محافظ اربيل  عن تخصيص ميزانيتين للمحافظة، الاولى 7 مليارات دينار عراقي، والاخرى 4 مليارات.

وأضاف خوشناو، أنه وحسب الخطة التي وضعت تم حفر 138 بئرا جديدا، وهذا ما أدى الى تخفيف ازمة المياه الصالحة للشرب، ولكن بسبب جفاف آبار جديدة فما زالت الازمة موجودة ولكن بشكل خفيف.

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